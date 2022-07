Globalist.it

Orban filoPutin e antiUsa: "Con le sanzioni alla Russia ci guadagna solo Washington" "L'Europa si trova in una posizione doppiamente difficile", ha detto. "Non mi sorprenderebbe se le materie prime per l'energia nucleare venissero presto incluse in questa cerchia dominata dagli Stati Uniti", ha aggiunto il premier ungherese. L'Ucraina ha reagito ai commenti del primo ministro ungherese Viktor Orban dell'inizio della giornata che ha criticato le sanzioni dell'Unione europea contro Mosca.