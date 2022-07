Nettuno | scuolabus e servizio mensa | al via le iscrizioni

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 25 luglio 2022)– Sono stati pubblicati gli avvisi per ile per quello del trasporto scolastico nel Comune diper l’A.S. 2022/2023. Le richieste di iscrizione aldi refezione scolastica andranno effettuate solo ed esclusivamente in modalità online attraverso il portale.ristonova.it/portale/ entro e non oltre il 15 settembre 2022. Per l’anno scolastico 2022/2023 tutti coloro che intendono usufruire deldi refezione scolastica devono obbligatoriamente presentare la domanda di iscrizione on line anche se il bambino/bambina è già stato iscritto/a negli anni precedenti e/o rientra nella quota massima di contribuzione al pasto. Per poter effettuare l’iscrizione bisogna essere in regola con i pagamenti degli anni scolastici precedenti ...