Napoli: destinazione a sorpresa per Mertens (Di lunedì 25 luglio 2022) Secondo quanto scrive Repubblica la Salernitana vuole Dries Mertens, attaccante belga classe 1987, svincolato dopo 9 anni col Napoli. Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) Secondo quanto scrive Repubblica la Salernitana vuole Dries, attaccante belga classe 1987, svincolato dopo 9 anni col

NOrgoglioso : Io vorrei fare un appello ai tifosi del Napoli @sscnapoli, basta continuare a destabilizzare l'ambiente, le continu… - Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: Il #Napoli aveva sondato #Neto un paio di settimane fa, dopodiché non ci sono stati aggiornamenti. Su di lui è forte il… - PartenoPesce : RT @Napoli_Report: Il #Napoli aveva sondato #Neto un paio di settimane fa, dopodiché non ci sono stati aggiornamenti. Su di lui è forte il… - infoitsport : Zielinski lascia il Napoli, scelta la destinazione - antidisfattista : RT @Napoli_Report: Il #Napoli aveva sondato #Neto un paio di settimane fa, dopodiché non ci sono stati aggiornamenti. Su di lui è forte il… -