(Di lunedì 25 luglio 2022) Uno spettacolo che punta ad unire tradizione e innovazione, interamente dedicato alle donne, con una sorta di filo rosso che, attraverso l’opera di Georges Bizet “Carmen”, cercherà di raccontare il ruolo che hanno avuto nel corsostoria fino ai nostri giorni. E’ l’obiettivo di “”, il testo proposto dalStatale di Musica “Nicola Sala” diperrekermesse cittadina “Città Spettacolo”, di cui è direttore artistico Renato Giordano. A presentare lo spettacolo – che si terrà venerdì 26 agosto, alle 21.30, in piazza Roma – è stato il presidente del, Caterina Meglio, nel corsoconferenza stampa con il primo cittadino Clemente Mastella, che ha ...

Il Denaro

... del "Paola Buonaiuto trio" composto da Paola Buonaiuto, Giuseppe Capriello e Simone Ielardi ma anche con lo spettacolo dal titolo "" che si terrà venerdì 26 agosto, alle 21.30, in piazza ...... del 'Paola Buonaiuto trio' composto da Paola Buonaiuto, Giuseppe Capriello e Simone Ielardi ma anche con lo spettacolo dal titolo '' che si terrà venerdì 26 agosto, alle 21.30, in piazza ... Muse Ardite, il Conservatorio di Benevento torna protagonista della rassegna 'Città Spettacolo' - Ildenaro.it E' l'obiettivo di “Muse Ardite”, il testo proposto dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento per tornare protagonista della kermesse cittadina “Città Spettacolo” ...“Dove eravamo rimasti”. Così, riprendendo la celebre frase di Enzo Tortora quando tornò alla guida del programma televisivo “Portobello”, il presidente ...