Mundo Deportivo: 'Juve interessata a Depay' (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Barcellona sembra disposto a cedere Memphis Depay e tra le squadre interessate al calciatore olandese c'è anche la Juventus . Lo riporta Mundo Deportivo. I blaugrana chiedono circa 20 milioni di ... Leggi su tuttosport (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Barcellona sembra disposto a cedere Memphise tra le squadre interessate al calciatore olandese c'è anche lantus . Lo riporta. I blaugrana chiedono circa 20 milioni di ...

CalcioOggi : Mundo Deportivo: 'Juve interessata a Depay' - Tuttosport - sportli26181512 : “#Depay, c'è un'altra pretendente: è la Juve”: Lo scrive il Mundo Deportivo: la squadra bianconera lo avrebbe volut… - sportli26181512 : Atletico Madrid, Correa vuole rimanere: Come riportato da Mundo Deportivo, Correa avrebbe dichiarato che le notizie… - sportli26181512 : Diego Costa può tornare in Spagna, ecco dove: Diego Costa, ex Chelsea e Atletico Madrid, può tornare in Liga. Secon… - max_cromax : @F1N1no @Frank_Fadeout Lo stanno spingendo in tutti i modi sui giornali..Mundo Deportivo da mesi ormai -