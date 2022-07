Meteo: in Lombardia ondata di caldo volge al termine, arrivano piogge e temporali (Di lunedì 25 luglio 2022) Milano, 25 lug.(Adnkronos) - L'ondata di caldo che interessa la Lombardia da oltre 10 giorni volge gradualmente al termine. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, il lieve cedimento del vasto promontorio anticiclonico favorirà l'inserimento da ovest di correnti più temperate e instabili di origine atlantica, con rovesci di pioggia e temporali a tratti diffusi fino a martedì, insieme ad un generale calo delle temperature. Le previsioni di oggi vedono un cielo poco nuvoloso con della nuvolosità irregolare in progressivo aumento. Rovesci di pioggia o temporali a carattere irregolare, in formazione inizialmente su Alpi, Prealpi e Appennino, potrebbero sconfinare tra il pomeriggio e la sera su tutta la pianura. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Milano, 25 lug.(Adnkronos) - L'diche interessa lada oltre 10 giornigradualmente al. Secondo il bollettinodiffuso da Arpa regionale, il lieve cedimento del vasto promontorio anticiclonico favorirà l'inserimento da ovest di correnti più temperate e instabili di origine atlantica, con rovesci di pioggia ea tratti diffusi fino a martedì, insieme ad un generale calo delle temperature. Le previsioni di oggi vedono un cielo poco nuvoloso con della nuvolosità irregolare in progressivo aumento. Rovesci di pioggia oa carattere irregolare, in formazione inizialmente su Alpi, Prealpi e Appennino, potrebbero sconfinare tra il pomeriggio e la sera su tutta la pianura.

berenicegalatea : allertaLOM Previsione per Regione Lombardia del 25/07/2022 per il rischio Idro-Meteo - Temporali… - TV7Benevento : Meteo: in Lombardia ondata di caldo volge al termine, arrivano piogge e temporali - - dicofilo : RT @ppampuz: Sono Pam. Vivo in lombardia. Oggi ci sono 37* percepiti 45* e il meteo mi prende per il culo segnando temporali! - hiboss_hiboss : RT @ppampuz: Sono Pam. Vivo in lombardia. Oggi ci sono 37* percepiti 45* e il meteo mi prende per il culo segnando temporali! - Dorian221190 : RT @ppampuz: Sono Pam. Vivo in lombardia. Oggi ci sono 37* percepiti 45* e il meteo mi prende per il culo segnando temporali! -