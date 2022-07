Lucia Annunziata e “gli occhi azzurri come le razze superiori” | VIDEO (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Ministro per la Funzione Pubblica Renato Brunetta, fresco di dimissioni da Forza Italia dopo la caduta del governo Draghi, è stato ospite – domenica pomeriggio – di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” (su RaiTre). E proprio durante quell’intervista, il politico di lungo corso – da sempre al fianco di Silvio Berlusconi – ha raccontato di quegli insulti subiti da persone molto vicine all’ex Cavaliere, come Marta Fascina. Parole che hanno le sembianze e l’amaro sapore del bodyshaming. Ma proprio durante questa dichiarazione, commossa, di Brunetta, la giornalista-conduttrice è inciampata in una frase di “pessimo gusto”. Per usare un eufemismo. “Però c’ha gli occhi azzurri lei… Una cosa ce l’ha… Delle razze superiori”. I complimenti secondo Lucia ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Ministro per la Funzione Pubblica Renato Brunetta, fresco di dimissioni da Forza Italia dopo la caduta del governo Draghi, è stato ospite – domenica pomeriggio – dia “Mezz’ora in più” (su RaiTre). E proprio durante quell’intervista, il politico di lungo corso – da sempre al fianco di Silvio Berlusconi – ha raccontato di quegli insulti subiti da persone molto vicine all’ex Cavaliere,Marta Fascina. Parole che hanno le sembianze e l’amaro sapore del bodyshaming. Ma proprio durante questa dichiarazione, commossa, di Brunetta, la giornalista-conduttrice è inciampata in una frase di “pessimo gusto”. Per usare un eufemismo. “Però c’ha glilei… Una cosa ce l’ha… Delle”. I complimenti secondo...

GiovanniToti : Caro Renato, ti ho visto da Lucia Annunziata. Chapeau! Per me sei un gigante. Quando siamo d’accordo ma anche e sop… - LaVeritaWeb : Lucia Annunziata rinuncia alla missione in Ucraina per tornare in video, Marco Damilano è precettato con la sua str… - EnricoLetta : Tra poco da Lucia Annunziata su @RaiTre - Rosyfree74 : RT @unoscribacchino: “Però c’ha gli occhi azzurri lei… Una cosa ce l’ha… Delle razze superiori”. I complimenti secondo Lucia #Annunziata.… - Koiroiro : @ViVilaVitaOra È andato a lamentarsi da Lucia Annunziata al programma 'mezz'ora'! Un programma azzeccatissimo per lui, almeno nel nome! -