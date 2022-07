Lampedusa è un inferno di sbarchi: quasi un migliaio in un giorno. La tragedia senza fine (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug – A Lampedusa gli sbarchi non si sono mai fermati, ma i report della giornata di ieri sono a dir poco allarmanti, come pubblica anche il Giornale. Lampedusa, 35 sbarchi e 870 persone arrivate sulle coste italiane Lampedusa soffre, boccheggia, è assediata. Lampedusa subisce gli sbarchi costanti di clandestini, e lo fa da almeno dieci anni. quasi senza sosta, praticamente senza resistenza. Nell’incuranza generale della politica e della cultura mainstream, forse la peggiore responsabile di questo disastro, la stessa che difende questo processo, questa vergogna, questa tragedia. Tra il 23 e il 24 luglio l’isola ha vissuto i suoi momenti peggiori, soprattutto degli ultimi anni. L’hotspot ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug – Aglinon si sono mai fermati, ma i report della giornata di ieri sono a dir poco allarmanti, come pubblica anche il Giornale., 35e 870 persone arrivate sulle coste italianesoffre, boccheggia, è assediata.subisce glicostanti di clandestini, e lo fa da almeno dieci anni.sosta, praticamenteresistenza. Nell’incuranza generale della politica e della cultura mainstream, forse la peggiore responsabile di questo disastro, la stessa che difende questo processo, questa vergogna, questa. Tra il 23 e il 24 luglio l’isola ha vissuto i suoi momenti peggiori, soprattutto degli ultimi anni. L’hotspot ...

