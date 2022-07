La risposta di Clio Make-Up alle critiche per aver portato la tata in vacanza con i figli

(Di lunedì 25 luglio 2022) La famosa-Up Artist del web,Zammatteo è sinondata dperincon la sua famiglia lache l’aiuta con la gestione delle sue duee. In uno scatto social, che la ritrae sui monti della Val di Fassa nel Trentino Alto Adige, in compagnia delle bambine e della baby-sitter,è ssommersa da commenti negativi per la scelta di essersi fatta accompagnare in ferie dalla donna che si occupa insieme e a lei e al marito, Claudio Midolo, delle piccole Grace e Joy. Di fronte a queste osservazioni piene di giudizi, che ancora una volta vogliono insegnaremadri come si fa bene questo “mestiere”, la beauty influencer ...

Ultime Notizie Flash

Giorgio Mastrota verso il Gf vip/ "Ora sanno la mia..."ha subito difeso la sua scelta e sul suo profilo Instagram, dopo aver manifestato il suo sconcertamento per alcune reazioni ha ...MakeUp risponde alle critiche Presto è arrivata anche ladella diretta interessata che, senza timore, ha risposto per le rime sfatando quei luoghi comuni sulla maternità che ormai sono ... Accusano Clio Make Up di avere la tata anche in vacanza e lei esplode Clio Makeup criticata perché ha portato la tata in vacanza: ex volto di Temptation Island, e neo mamma, interviene. L’ex volto del docu reality di Canale 5 dice la sua sulla polemica che ha investito ...Clio Make Up stanca di tutte le critiche sui social ha risposto sull’argomento tata anche in vacanza. E’ stanca di sentirsi accusata, lei che è sempre presente per le sue figlie, deve dar conto a chi ...