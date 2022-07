Indagini su un attacco informatico all’Agenzia delle Entrate. Lockbit: «Abbiamo rubato 78 Gb di dati. Tra 6 giorni pubblichiamo tutto» (Di lunedì 25 luglio 2022) Ormai la cadenza è regolare. Da mesi il gruppo di criminali informatici Lockbit sta continuando ad attaccare l’Italia. A volte gli obiettivi sono piccole imprese, altre volte pesci più grossi, come in questo caso. Lockbit ha diffuso in un market del dark web la notizia di un colpo assestato al sito dell’Agenzia delle Entrate. Gli hacker rivendicano di aver rubato 78 Gb di dati che includono file di vario tipo, da scansioni di documenti a contratti fino ai report finanziari. Lockbit ha anche dato una deadline per pagare il riscatto: 31 luglio. Se l’Agenzia delle Entrate entro quella data non si metterà in contatto con loro, tutti i dati verranno diffusi al pubblico. La polizia postale ha già cominciato le sue ricerche, ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) Ormai la cadenza è regolare. Da mesi il gruppo di criminali informaticista continuando ad attaccare l’Italia. A volte gli obiettivi sono piccole imprese, altre volte pesci più grossi, come in questo caso.ha diffuso in un market del dark web la notizia di un colpo assestato al sito dell’Agenzia. Gli hacker rivendicano di aver78 Gb diche includono file di vario tipo, da scansioni di documenti a contratti fino ai report finanziari.ha anche dato una deadline per pagare il riscatto: 31 luglio. Se l’Agenziaentro quella data non si metterà in contatto con loro, tutti iverranno diffusi al pubblico. La polizia postale ha già cominciato le sue ricerche, ...

Agenzia_Ansa : Accertamenti su un possibile attacco hacker all'Agenzia delle Entrate. Indagini per verificare se sono stati rubati… - fanpage : ??ULTIM’ORA - Attacco hacker all’Agenzia delle Entrate, rubati dati sul sito. Chiesto il riscatto e dato ultimatum… - jackassandre1 : RT @ScriptaManentIT: L'Agenzia delle Entrate sarebbe stata vittima di un attacco hacker con un furto di 78 giga di dati. Sono in corso inda… - ScriptaManentIT : L'Agenzia delle Entrate sarebbe stata vittima di un attacco hacker con un furto di 78 giga di dati. Sono in corso i… - Giogio1985 : RT @fanpage: ??ULTIM’ORA - Attacco hacker all’Agenzia delle Entrate, rubati dati sul sito. Chiesto il riscatto e dato ultimatum di 5 giorn… -