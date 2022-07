Incidente mortale tra Pomezia e Ardea: scontro auto scooter, morta 43enne (Di lunedì 25 luglio 2022) Incidente mortale stamattina tra Pomezia e Ardea, lungo Via Pontina Vecchia. A perdere la vita è stata una donna originaria dei Castelli. Il sinistro ha coinvolto uno scooter e un’autovettura. E’ successo stamattina intorno alle 7.oo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la Polizia Locale di Ardea che si sta occupando dei rilievi. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022)stamattina tra, lungo Via Pontina Vecchia. A perdere la vita è stata una donna originaria dei Castelli. Il sinistro ha coinvolto unoe un’vettura. E’ successo stamattina intorno alle 7.oo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la Polizia Locale diche si sta occupando dei rilievi. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

siracusaoggi : (L'incidente mortale nella notte, vittima un 27enne. Palazzolo sotto shock per Gabriele) - - CorriereCitta : Incidente mortale tra Pomezia e Ardea: scontro auto scooter, morta 43enne - AnsaTrentinoAA : Incidente mortale con il quad in val Badia. La vittima un 42enne di Corvara |#ANSA - avespartacus : RT @Automoto_it: Incidente mortale a Roma per un'Audi R8 con tre persone a bordo. Per il conducente non c'è stato nulla da fare?? Ecco il v… - banaedr : Fanno video a incidente mortale con lo smartphone in autostrada, 10 automobilisti multati. Polstrada: «Condotta sce… -