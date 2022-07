Grosso incendio in Via di Porta Medaglia, fiamme dirette verso le abitazioni: decisivo intervento Vigili del Fuoco (Di lunedì 25 luglio 2022) Ancora incendi, ancora vegetazione in fumo a Roma. L’emergenza roghi non si placa nella Capitale e anche oggi diversi episodi hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco. In particolare fiamme si sono sviluppate lungo la Via Ardeatina e in Via di Porta Medaglia. Un altro episodio, come riPortato in questo articolo, è in corso invece ad Ardea con fiamme vicino al centro abitato. incendio alla Falcognana oggi Ad ogni modo l’allarme in questo caso – siamo in zona Falcognana – è scattato intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco ed il Dos (direttore operazioni di spegnimento). Le operazioni sono ancora in corso con gli operatori che stanno provvedendo all’estinzione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) Ancora incendi, ancora vegetazione in fumo a Roma. L’emergenza roghi non si placa nella Capitale e anche oggi diversi episodi hanno tenuto impegnati idel. In particolaresi sono sviluppate lungo la Via Ardeatina e in Via di. Un altro episodio, come rito in questo articolo, è in corso invece ad Ardea convicino al centro abitato.alla Falcognana oggi Ad ogni modo l’allarme in questo caso – siamo in zona Falcognana – è scattato intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenute diverse squadre deideled il Dos (direttore operazioni di spegnimento). Le operazioni sono ancora in corso con gli operatori che stanno provvedendo all’estinzione del ...

