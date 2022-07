sportli26181512 : Gnonto, lo Zurigo abbassa le richieste: la situazione: Il futuro di Wilfried Gnonto è ancora da definire e dalla Sv… - cmdotcom : #Gnonto , lo #Zurigo abbassa le richieste: la situazione - francGuerrieri : Lo #Zurigo ha abbassato la richiesta per #Gnonto da 15 a 10 milioni trattabili ???? #calciomercato - GiorgioGigante : Ma vi ricordate quando tutti volevano #Gnonto? La nuova stella del calcio mondiale? Come preventivato, sparito. Tut… - sportli26181512 : Preliminari Champions, esordio amaro per #Gnonto: #Zurigo ko 3-2 col Qarabag: Gli azeri rovinano la 'prima' del 18e… -

... 31 il napoletano): possibile che da svincolati non servissero a nessun club italiano Senza dimenticare, ovviamente, quel Wilfredche l'anno prossimo andrà in scadenza con loe su cui ...... ATT, Spezia, d), Barron (2002, CEN, Aberdeen, d), Bazoer (1996, DIF, Vitesse, d), Boloca (1998, CEN, Frosinone), Faes (1998, DIF, Reims), Fagioli (2001, CEN, Juventus),(2003, ATT,), ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Quest'anno non c'è proprio stato tempo per le vacanze, ma firmerei per vivere un'altra estate così : parola di Wilfried - o Willy, come lo chiamano amici e tifosi - Gnonto, 18enne attaccante dello Zur ...