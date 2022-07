Gazprom taglia i flussi per l'Europa dal Nord Stream: il prezzo del gas vola a + 10% (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo che Gazprom ha annunciato che dal 27 luglio taglierà dal 40 al 20% i flussi dal Nord Stream, il prezzo del gas europeo s'impenna fino a toccare un rialzo del 10%, a 176 euro al megawattora, In ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo cheha annunciato che dal 27 luglio taglierà dal 40 al 20% idal, ildel gas europeo s'impenna fino a toccare un rialzo del 10%, a 176 euro al megawattora, In ...

