Gas dalla Russia, i rubinetti a singhiozzo arma in più per Putin (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Aprire e chiudere i rubinetti del gas dalla Russia. Per esigenze tecniche, come si dice, o per una attenta strategia di Vladimir Putin che sul ricatto del metano ha da sempre riposto aspettative alte. Le notizie si susseguono da settimane, alternando aperture, chiusure, ultimatum e rassicurazioni. La sostanza è che le forniture sono sempre meno di quelle promesse e che la debolezza dell'Europa, che non ha deciso sul tetto al prezzo del gas e rischia di spaccarsi sul piano predisposto per l'inverno, offre una sponda in più ai calcoli di Mosca. Da una parte ci sono i fatti, dall'altra la loro interpretazione. Il flusso di gas attraverso il gasdotto che corre dalla Russia alla Germania sotto il Mar Baltico scenderà mercoledì a 33 milioni di metri cubi. Il Nord Stream 1 ha ...

