Escursione ad Acqua Fidia per l'Avellino, presenti anche gli "esuberi" (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – Ottavo giorno di ritiro per l'Avellino di Roberto Taurino. Dopo la seduta di scarico in piscina, la squadra nel pomeriggio ha fatto tappa in località "Acqua Fidia". Presente anche il direttore sportivo, Enzo De Vito. Gruppo squadra presente al gran completo, unico Davide Sbraga. Hanno fatto capolino Riccardo Maniero, Alessandro Mastalli e Gennaro Scognamiglio finiti sulla lista dei partenti da diverso tempo. Squadra che ha camminato tra i sentieri del monte Partenio alla presenza anche del sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio. Il tutto mentre in settimana è atteso il primo test amichevole contro la Rappresentativa Locale. Resta da decifrare se domenica al "Comunale" di Mercogliano farà tappa o meno l'Equipe Campania.

