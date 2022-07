È morto Paul Sorvino | l’attore italoamericano aveva 83anni Fu Paul Cicero in ‘Quei Bravi ragazzi’

(Di lunedì 25 luglio 2022) “Sono completamente devastata. L’amore della mia vita e l’uomo più meraviglioso che abbia mai vissuto sono scomparsi. Sono affranta”. Così DeeDeeha annunciato su Instagram la scomparsa di, 83enne celebre attorericordato soprattutto per la sua interpretazione in QueiRagazzi di Martin Scorsese, nei panni di, e per aver impersonato Frank Cerreta in Law & Order., che era il padre dell’attrice Mira, deceduto per cause naturali,interpretato anche Kissinger in Nixon di Oliver Stone. In una carriera durata oltre 55 anni,ha lavorato a oltre 170 produzioni tra cinema, tv e Broadway. Nato ...

