Daredevil: Born Again farà parte della Fase 5, annunciata l'uscita della serie reboot su Disney+ (Di lunedì 25 luglio 2022) Prime anticipazioni sulla serie reboot Daredevil: Born Again, che farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock. Dopo aver fatto il suo debutto nell'MCU in Spider-Man: No Way Home, il futuro del Daredevil di Charlie Cox è stato finalmente rivelato nel corso del panel Marvel al San Diego Comic-Con 2022. Il capo di Marvel, Kevin Feige, ha annunciato l'uscita della serie reboot Daredevil: Born Again, che farà parte della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 luglio 2022) Prime anticipazioni sulla, che5 del Marvel Cinematic Universe e vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock. Dopo aver fatto il suo debutto nell'MCU in Spider-Man: No Way Home, il futuro deldi Charlie Cox è stato finalmente rivelato nel corso del panel Marvel al San Diego Comic-Con 2022. Il capo di Marvel, Kevin Feige, ha annunciato l', che...

MarvelNewsIT : Annunciato al Comic-Con di San Diego: Marvel Studios' Daredevil: Born Again, una serie originale con Charlie Cox e… - gigibeltrame : Daredevil tornerà su Disney+ con una nuova serie: nome ufficiale e data #digilosofia - infoitcultura : Daredevil: Born Again, Charlie Cox tornerà in una nuova serie - infoitcultura : Daredevil: Born Again arriverà su Disney+: Marvel inarrestabile - infoitcultura : Daredevil; Born Again, su Disney+ arriverà una nuova serie con Charlie Cox -