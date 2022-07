ATP Umago 2022 | italiani e spagnoli in campo | Zeppieri sorprende | definito l’avversario di Sinner

(Di lunedì 25 luglio 2022) Treinal torneo ATP 250 die un quarto con l’occhio attento: questo il responso dei primi turni nel bellissimo torneo sul mare croato, un’oasi di paradiso sia in fatto tennistico che in termini di vista. Ilcentrale, intitolato a Goran Ivanisevic, si affaccia infatti proprio sulle coste della città. La performance che piùnella giornata, anche se fino a un certo punto, è quella di Giulio: per lui prima vittoria sul circuito maggiore, ai danni dell’argentino Pedro Cachin, e sfida al secondo turno al colombiano Daniel Elahi Galan, giustiziere di Fabio Fognini. 3-6 6-1 6-4 il risultato favorevole al ventenne romano, 6-3 5-7 6-3 quello che non ha regalato sorrisi al ligure, nell’attesa dell’impegno di Marco Cecchinato con il recente vincitore ...

Eurosport_IT : BRAVO GIULIO! ?????? Sulla terra rossa di Umago Zeppieri trova la prima vittoria nel circuito ATP! ????????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 UMAGO, GIULIO ZEPPIERI AGLI OTTAVI Battuto l'argentino Pedro Cachin 3-6, 6-1, 6-4… - Eurosport_IT : Una vittoria che Giulio Zeppieri non dimenticherà! ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #CroatiaOpenUmag | #Tennis |… - Luxgraph : Atp Umago, Fognini eliminato a sorpresa da Galan. Avanza Zeppieri - telodogratis : Atp Umago: Fognini subito fuori, Zeppieri al secondo turno -

Roma - Un promosso e un bocciato tra gli italiani scesi in campo nel torneo250 di, in Croazia. Giulio Zeppieri, n.168 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha centrato la prima vittoria nel circuito maggiore battendo in tre set (3 - 6, 6 - 1, 6 - 4) l'...Sembrerebbe il via di una nuova era, invece Galan esce rinfrancato dai blocchi e, approfittando di una nuova versione erratica di Fognini, ne approfitta per il break immediato in apertura. La fine ...Il Winston-Salem Open assegna una wild card all’austriaco Thiem dieci anni dopo la sua ultima partecipazione Dopo la lunga convalescenza per l’infortunio al polso, seguita ai lunghi mesi di depression ...Zeppieri batte Cachin 3-6; 6-1; 6-4. Ha impiegato quasi due ore (1 h e 55 minuti) Zeppieri per superare Cachin al primo turno dell’Atp 250 di Umago: 3-6; 6-1; 6-4 il punteggio al termine di… Leggi ...