Ascolti tv 24 luglio 2022: Io sono Francesco Totti vince il Prime Time (Di lunedì 25 luglio 2022) Ascolti tv: Mina Settembre su Rai 1 la più vista, poi Canale 5 Mi chiamo Francesco Totti su Rai1 vince la gara degli Ascolti Tv di ieri sera con il 14,3% e 1,840 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction Mina Settembre con Serena Rossiaveva fatto il 17,3% e 2,301 milioni. Seconda piazza per The Ride – Storia di un campione che su Canale5 ha registrato il 12,2% di share media con 1,566 milioni di telespettatori. Settimana scorsa su Canale 5, Paolo Borsellino aveva raccolto il 10,6% e 1,206 milioni. Terza piazza per Rai2 con 911 – Lone star che ha raggiunto l’8,6% di share e 1,167 milioni di spettatori. La settimana scorsa la serie Tv di Rai2 era stata vista da 876 mila persone, il 6,3% di share. Ascolti tv altre reti Questa domenica Le Iene presentano: Paola Catanzaro: da mistica ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 25 luglio 2022)tv: Mina Settembre su Rai 1 la più vista, poi Canale 5 Mi chiamosu Rai1la gara degliTv di ieri sera con il 14,3% e 1,840 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction Mina Settembre con Serena Rossiaveva fatto il 17,3% e 2,301 milioni. Seconda piazza per The Ride – Storia di un campione che su Canale5 ha registrato il 12,2% di share media con 1,566 milioni di telespettatori. Settimana scorsa su Canale 5, Paolo Borsellino aveva raccolto il 10,6% e 1,206 milioni. Terza piazza per Rai2 con 911 – Lone star che ha raggiunto l’8,6% di share e 1,167 milioni di spettatori. La settimana scorsa la serie Tv di Rai2 era stata vista da 876 mila persone, il 6,3% di share.tv altre reti Questa domenica Le Iene presentano: Paola Catanzaro: da mistica ...

robertalombardi : Queste le 9 proposte del @Mov5Stelle per le quali oggi saremmo disposti a votare la fiducia al #Governo. #Draghi ci… - occhio_notizie : Ascolti tv, domenica 24 luglio 2022: Mi chiamo Francesco Totti vince contro The Ride – Storia di un campione… - MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 24 luglio 2022: Totti vince su Storia di un campione, bene 9-1-1 #ascoltiTV - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: Riparte bene la stagione (anticipata) di #MezzOraInPiù all'8.4% - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 24 luglio 2022: Mi chiamo Francesco Totti a 1,8 mln in prima serata -