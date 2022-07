Arisa Instagram, lo scatto in costume conquista i fan: “Ho una sorpresa per voi” (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, Arisa ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincendo nella categoria “Nuove Proposte”. Ha poi proseguito la sua carriera partecipando al Festival di Sanremo, nella categoria “Campioni”, per sei volte. Dal 2010 ha avviato anche la sua attività televisiva, prendendo parte a programmi come X Factor, Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi. In queste ore, Arisa ha deciso di stupire i suoi fan su Instagram postando uno scatto in costume decisamente mozzafiato: il post ha ricevuto una marea di commenti e like.



costume da bagno rosso e curve mozzafiato: è così che Arisa si è mostrata su Instagram ai suoi numerosi fan. Nessuna ... Leggi su tvzap (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab,ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincendo nella categoria “Nuove Proposte”. Ha poi proseguito la sua carriera partecipando al Festival di Sanremo, nella categoria “Campioni”, per sei volte. Dal 2010 ha avviato anche la sua attività televisiva, prendendo parte a programmi come X Factor, Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi. In queste ore,ha deciso di stupire i suoi fan supostando unoindecisamente mozzafiato: il post ha ricevuto una marea di commenti e like.da bagno rosso e curve mozzafiato: è così chesi è mostrata suai suoi numerosi fan. Nessuna ...

infoitcultura : Arisa ci riprova: nuda, libera e felice. Lo scatto su Instagram - B3NFRnews : RT @IlContiAndrea: Lunedì riparte il #TimSummerHits su Rai2 e ho chiesto per @FQMagazineit ad alcuni ospiti quale fosse la loro estate più… - sofiaguicc : RT @IlContiAndrea: Lunedì riparte il #TimSummerHits su Rai2 e ho chiesto per @FQMagazineit ad alcuni ospiti quale fosse la loro estate più… - ioelamiansia2 : RT @IlContiAndrea: Lunedì riparte il #TimSummerHits su Rai2 e ho chiesto per @FQMagazineit ad alcuni ospiti quale fosse la loro estate più… - JUSTFVR3NDS : RT @IlContiAndrea: Lunedì riparte il #TimSummerHits su Rai2 e ho chiesto per @FQMagazineit ad alcuni ospiti quale fosse la loro estate più… -