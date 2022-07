ARERA approva il TU per migliorare la gestione dei rifiuti urbani

(Di lunedì 25 luglio 2022) La notizia arriva da Konsumer, associazione a tutela dei consumatori. Il nuovo testo unico suipotrebbe essere una spinta al miglioramento La questioneè probabilmente stata sottovalutata per molto tempo, fino al punto che ora le città strabordano di immondizia in strada non ritirata. E da qui sorgono problemi anche di natura sanitaria L'articolo proviene da Consumatore.com.

ARERA

Con gli investimenti sono state realizzate opere importantissime ed è stato mantenuto il livello degli investimenti previsto dalle intese con. Un risultato raggiunto attraverso un lavoro di ...Il governoil nuovo decreto taglia - bollette In previsione dei rincari per luce e gas ... L', l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sta facendo i conti per calcolare l'... Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 e 2021, proposte dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Piacenza Ha chiuso con utile di 4 milioni e 554mila euro, il bilancio dell’esercizio 2021 della società Cadf, approvato dall’assemblea dei Comuni soci nella riunione del 28 giugno scorso. Dalle principali voci ...Riascolta Tariffe luce e gas: cosa ci aspetta di Due di denari. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.