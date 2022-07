Un quindicenne è stato accoltellato al centro di Napoli

(Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Una coltellata profonda all'addome. Poi l'attimo dopo il panico e la corsa in ospedale. Lotta per la vita un 15enne incensurato di Marano () che ieri sera, dopo le 23.30 è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini con il 118 e accompagnato da alcuni amici con i quali stava passando la serata nelstorico di, nella zona dei Decumani. Secondo quanto raccontato dalla vittima, un uomo di colore, senza alcun motivo lo avrebbeall'addome in Vicoletto II San Giovanni Maggiore (zona universitaria). Sul posto indicato non sono state rinvenute tracce ematiche. Il giovane èsottoposto a intervento chirurgico per poi essere trasferito all'ospedale del Mare dove si trova in pericolo di vita in terapia intensiva dopo due interventi per ridurre l'emorragia.

