Traffico Roma del 24-07-2022 ore 10:30 (Di domenica 24 luglio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e buona domenica dalla redazione risolti e rimossi gli incidenti segnalati in precedenza sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna ci sono però incolonnamenti tra lo svincolo me la Pontina a causa del Traffico diretto sulla stessa Pontina su quest'ultima Ci sono rallentamenti con code tra il bivio con la Cristoforo Colombo il video di Pratica di Mare naturalmente verso Latina sull'Aurelia ancora incolonnamenti tra Torre in pietra-palidoro poi ci sono code a tratti sulla Colombo da via di Acilia Castel Fusano stessa situazione sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica la polizia locale C'è ancora un incidente al salario in via Rubicone la strada resta chiusa al Traffico tra via Garigliano la Salaria in corso i rilievi del caso maggiori informazioni su queste notizie sono disponibili sul sito

ViaggiaTreno : Linea AV #Firenze – #Roma direzione Roma, dalle ore 09:30 traffico ferroviario rallentato per un inconveniente tecnico a un treno. - ViaggiaTreno : Linea #Roma - #Sulmona, dalle ore 10:00 traffico ferroviario rallentato tra Avezzano e Sulmona per un inconveniente… - VAIstradeanas : 10:50 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Pontina ?????? Code a tratti tra Raccordo Anulare e Castel Romano > Latina #Luceverde #Lazio - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea AV Firenze - Roma ??Traffico rallentato > Roma per un controllo tecnico a un treno tra Gallese e… -