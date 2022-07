supporter_roma : @SulcarrodiShomu Afena in 10 minuti lo fece impazzire - afena_gyanmarco : FORZA ROMA FORZA LUPI SO FINITI I TEMPI CUPI - FGiallorossa : Cessioni AS Roma Sessione di Calciomercato Estiva 2022 ? Under ? Pau Lopez ? Olsen ? Fuzato ? Milanese ? Reynolds… - chreeestenPrezz : BRUCIATA LA ROMA Che davanti ha: Pellegrini, Abraham, Zaniolo, DYBALA, El shaarawy, Shomurodov (Evito di contare… - mesutsgoals : mi fanno morire gli account della roma che fanno finta di niente. dybala? non conosco! ecco una foto di afena gyan?? -

Calciomercato.com

Il giovane attaccante dellaFelix ha parlato del suo periodo in giallorosso, tra il rapporto con Mourinho e l'arrivo di Dybala Felix- Gyan, giovane attaccante della, nel corso della trasmissione Al Circo Massimo ha parlato del suo periodo in giallorosso. RAPPORTO CON MOURINHO - "Per me è come un padre, e ai genitori ...Preferisci essere chiamato Felix oTi fa piacere che i tifosi ti chiamino "Gatto" "Come ... Restare apotrebbe significare giocare poco, che idea ti sei fatto a riguardo "Sono ancora ... Roma, Afena-Gyan: 'La panchina non è un problema, sono giovane. Mourinho come un padre, Dybala...' ROMA - "Per me Mourinho è come un padre. E ai genitori bisogna ubbidire". A parlare è Felix Afena-Gyan, 19enne attaccante della Roma spesso 'coccolato' dal tecnico portoghese, che nel corso della ...Le parole del giovane attaccante giallorosso: “Ho ancora tanto da imparare, il mio momento arriverà” Nel giorno di riposo concesso da Mourinho alla squadra, Felix Afena-Gyan ha rilasciato un’intervist ...