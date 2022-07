Quarticciolo: alla vista della Polizia buttano via la droga, lungo inseguimento per le vie del quartiere (Di domenica 24 luglio 2022) Prima hanno provato a disfarsi della droga, poi hanno cercato di guadagnarsi la fuga scappando in direzioni diverse. Ma per due di loro l’epilogo è stato lo stesso, ovvero l’arresto da parte della Polizia. Un terzo uomo risulta invece ricercato. E’ successo nelle scorse ore al Quarticciolo. inseguimento al Quarticciolo Qui, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del V Distretto “Prenestino”, hanno notato tre uomini sospetti, i quali, subito dopo esser scesi dall’autovettura su cui viaggiavano, si sono disfatti di un involucro contenente sostanza stupefacente, per poi darsi alla fuga seguendo diverse direzioni. Due di loro, dopo un articolato inseguimento, sono stati raggiunti dai poliziotti e bloccati in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 luglio 2022) Prima hanno provato a disfarsi, poi hanno cercato di guadagnarsi la fuga scappando in direzioni diverse. Ma per due di loro l’epilogo è stato lo stesso, ovvero l’arresto da parte. Un terzo uomo risulta invece ricercato. E’ successo nelle scorse ore alalQui, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del V Distretto “Prenestino”, hanno notato tre uomini sospetti, i quali, subito dopo esser scesi dall’autovettura su cui viaggiavano, si sono disfatti di un involucro contenente sostanza stupefacente, per poi darsifuga seguendo diverse direzioni. Due di loro, dopo un articolato, sono stati raggiunti dai poliziotti e bloccati in ...

