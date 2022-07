Più che Draghi è il draghismo ad aver peccato di superbia (Di domenica 24 luglio 2022) Il premier è un fuoriclasse e ci mancherà. Ma i migliori non hanno saputo trovare una forma di dialogo con l’anima populista (e popolare) della nazione, che, per quanto “stracciona” possa apparire vista da Capalbio, non può essere derubricata a fenomeno inesistente ed irrilevante Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 luglio 2022) Il premier è un fuoriclasse e ci mancherà. Ma i migliori non hanno saputo trovare una forma di dialogo con l’anima populista (e popolare) della nazione, che, per quanto “stracciona” possa apparire vista da Capalbio, non può essere derubricata a fenomeno inesistente ed irrilevante

