Pensione, a quanto ammonta quella dei parlamentari? Tutte le cifre prima dell’elezioni (Di domenica 24 luglio 2022) Con la caduta del governo, alcuni parlamentari hanno raggiunto la Pensione a 65 anni. Ma quali sono le cifre che spettano? Ecco i dettagli. La situazione politica italiana non è tra le più semplici. Lo scioglimento delle Camere ha portato il Presidente della Repubblica a confermare l’elezioni anticipate. Questa situazione ha permesso ai parlamentari non solo di ricevere la Pensione anticipata ma anche un sostanzioso Tfr. Cosa che ha portato sempre più cittadini a chiedersi quale siano le cifre. Adobe StockSappiamo bene che quando si parla di Pensione ci si lega al calcolo che porta poi alla cifra. La situazione dei contributi, quindi, non può essere uguale per tutti. Ora, però, il vecchio processo dei vitalizzi è stato messo da parte nel 2012. Per ... Leggi su chenews (Di domenica 24 luglio 2022) Con la caduta del governo, alcunihanno raggiunto laa 65 anni. Ma quali sono leche spettano? Ecco i dettagli. La situazione politica italiana non è tra le più semplici. Lo scioglimento delle Camere ha portato il Presidente della Repubblica a confermare l’elezioni anticipate. Questa situazione ha permesso ainon solo di ricevere laanticipata ma anche un sostanzioso Tfr. Cosa che ha portato sempre più cittadini a chiedersi quale siano le. Adobe StockSappiamo bene che quando si parla dici si lega al calcolo che porta poi alla cifra. La situazione dei contributi, quindi, non può essere uguale per tutti. Ora, però, il vecchio processo dei vitalizzi è stato messo da parte nel 2012. Per ...

