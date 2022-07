Milan, ko (e figuraccia) in Ungheria, l'Inter perde con il Lens: gode solo Allegri (Di domenica 24 luglio 2022) Gambe pesanti, poca lucidità e Milan e Inter escono sconfitte dalle rispettive amichevoli estive. I rossoneri, 3-2 in casa degli ungheresi dello Zte, i nerazzurri, 1-0 tra le mura del Lens. Pioli ritrova i titolari, ma il Milan patisce la miglior condizione atletica avversaria e non va oltre i gol di Giroud (su rigore) e Krunic. Un assist e ottime indicazioni, comunque, da Adli, unica faccia nuova in campo. Stesso discorso per l'Inter che resiste fino al 90', ma poi cede al gol su calcio d'angolo di Openda. A Inzaghi non bastano i tentativi di Lukaku e Lautaro, entrati nel secondo tempo. Si tratta solo di calcio estivo, nelle prossime settimane si comincerà a fare sul serio. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Gambe pesanti, poca lucidità eescono sconfitte dalle rispettive amichevoli estive. I rossoneri, 3-2 in casa degli ungheresi dello Zte, i nerazzurri, 1-0 tra le mura del. Pioli ritrova i titolari, ma ilpatisce la miglior condizione atletica avversaria e non va oltre i gol di Giroud (su rigore) e Krunic. Un assist e ottime indicazioni, comunque, da Adli, unica faccia nuova in campo. Stesso discorso per l'che resiste fino al 90', ma poi cede al gol su calcio d'angolo di Openda. A Inzaghi non bastano i tentativi di Lukaku e Lautaro, entrati nel secondo tempo. Si trattadi calcio estivo, nelle prossime settimane si comincerà a fare sul serio.

IreneN22 : @JackFCIM1908 Per fortuna queste partite contano poco non ci vuole molto a commentarle in maniera equilibrata. Tra… - Brennosenone : @acmilan @ztefc1920 Queste sono le cose che dovrebbero fare incaxxare i tifosi del Milan! Fare una figuraccia contr… - ilariofanto0 : @beacolombo_bc Bravissima e non solo. #Inter e #Milan figuraccia da dilettanti. - IreneN22 : Trova le differenze #ZTEMilan #LensInter Figuraccia del Milan. Inter sempre supermegafantafavorita ha perso ma in r… - AlanIlMagi : “Figuraccia Milan” “Inter beffata” ?????? -