LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 4-3, Finale ATP Amburgo in DIRETTA: l’azzurro conduce il secondo set (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Alcaraz ALZA IL LIVELLO CON IL DIRITTO LUNGOLINEA 4-3 Ace esterno dello spagnolo che prova a impensierire Musetti. 40-15 SMORZATA PERFETTA DI Alcaraz IN USCITA DAL SERVIZIO 30-15 In corridoio il rovescio in risposta di Musetti. 15-15 DI POCO LARGO IL BACK DI ROVESCIO IN RECUPERO DI Alcaraz 15-0 Scappa via la risposta di Musetti. 4-2 Musetti CONTINUA A CARICARSI E MANTIENE UNA CALMA OLIMPICA! 40-30 Ace centrale di Musetti. 30-30 Doppio fallo del tennista carrarese. 30-15 In rete il rovescio lungolinea dello spagnolo. 15-15 DIRITTO A SVENTAGLIO DIAGONALE DI Musetti 0-15 VOLÈE VINCENTE DI Alcaraz IN ALLUNGO 3-2 Servizio a ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15ALZA ILLLO CON IL DIRITTO LUNGOLINEA 4-3 Ace esterno dello spagnolo che prova a impensierire. 40-15 SMORZATA PERFETTA DIIN USCITA DAL SERVIZIO 30-15 In corridoio il rovescio in risposta di. 15-15 DI POCO LARGO IL BACK DI ROVESCIO IN RECUPERO DI15-0 Scappa via la risposta di. 4-2CONTINUA A CARICARSI E MANTIENE UNA CALMA OLIMPICA! 40-30 Ace centrale di. 30-30 Doppio fallo del tennista carrarese. 30-15 In rete il rovescio lungolinea dello spagnolo. 15-15 DIRITTO A SVENTAGLIO DIAGONALE DI0-15 VOLÈE VINCENTE DIIN ALLUNGO 3-2 Servizio a ...

