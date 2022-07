Lite Spalletti-Osimhen | il nigeriano cacciato dall’allenamento -VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 24 luglio 2022)protagonisti nel ritiro di Castel di Sangro, brutto gesto dell’attaccante che viene. il Napoli è sceso in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per l’allenamento, agli ordini di Luciano. Alcuni giocatori hanno svolto lavoro personalizzato a causa di piccoli problemi: Ounas l’ha fatto in campo, mentre Zedadka è rimasto in gruppo per tutta la durata della seduta. Lieve lombalgia per Zanoli che, per precauzione, ha preferito fare lavoro in palestra. Buone notizie arrivano da Fabian Ruiz: per lui quasi tutto l’allenamento in gruppo, solo una parte di personalizzato. Durante questa seconda sessione a Castel di Sangro sono state provate parecchie giocate, specialmente in difesa, dove si ...