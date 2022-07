Imprese: in arrivo stangata luce-gas da 106 miliardi (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug – “Sfiora i 106 miliardi di euro il costo aggiuntivo che le Imprese italiane subiranno quest’anno a causa dei rincari di energia elettrica e gas”. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre.La stima è stata effettuata ipotizzando, per l’anno in corso, gli stessi consumi registrati nell’anno pre-pandemia, applicando però, per l’intero 2022 le tariffe medie di luce e gas sostenute in questi ultimi sei mesi. Andiamo con ordine.Gli “aiuti” non bastanoVa comunque detto che il Governo Draghi ha provato (senza riuscirci) a scongiurare l’effetto degli aumenti. Il meccanismo è sempre quello dei bonus o degli “Aiuti” dell’omonimo decreto. I soldi messi a disposizione per mitigare i rincari nel biennio 2021-22, infatti, ammontano, a 22,2 miliardi di euro (di cui 16,6 nel 2022). Di questi, 3,2 hanno ristorato le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug – “Sfiora i 106di euro il costo aggiuntivo che leitaliane subiranno quest’anno a causa dei rincari di energia elettrica e gas”. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre.La stima è stata effettuata ipotizzando, per l’anno in corso, gli stessi consumi registrati nell’anno pre-pandemia, applicando però, per l’intero 2022 le tariffe medie die gas sostenute in questi ultimi sei mesi. Andiamo con ordine.Gli “aiuti” non bastanoVa comunque detto che il Governo Draghi ha provato (senza riuscirci) a scongiurare l’effetto degli aumenti. Il meccanismo è sempre quello dei bonus o degli “Aiuti” dell’omonimo decreto. I soldi messi a disposizione per mitigare i rincari nel biennio 2021-22, infatti, ammontano, a 22,2di euro (di cui 16,6 nel 2022). Di questi, 3,2 hanno ristorato le ...

