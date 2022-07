Guerra in Ucraina: l'ammissione di Mosca su Odessa e il report dell'intelligence Gb (Di domenica 24 luglio 2022) Tra le ultime notizie sulla Guerra in Ucraina hanno fatto notizia i missili della Russia che hanno colpito Odessa. Il motivo sta nel fatto che si tratta del più importante porto ucraino e che ciò è avvenuto a ventiquattro ore dagli accordi sul grano ratificati con la supervisione di Onu e Turchia. Un'intesa importante che, da un lato, allontana il rischio di una possibile crisi alimentare, dall'altro per qualcuno rappresentava una sorta di primo passo verso un negoziato e una tregua che ad oggi continua a restare lontana. Ucraina, missili su Odessa: Mosca conferma La notizia è stata diffusa nella giornata di sabato 23 luglio. La Russia, dopo le accuse ricevute, non ha smentito la notizia. Da Mosca è stato spiegato che si è agito per distruggere ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 24 luglio 2022) Tra le ultime notizie sullainhanno fatto notizia i missilia Russia che hanno colpito. Il motivo sta nel fatto che si tratta del più importante porto ucraino e che ciò è avvenuto a ventiquattro ore dagli accordi sul grano ratificati con la supervisione di Onu e Turchia. Un'intesa importante che, da un lato, allontana il rischio di una possibile crisi alimentare, dall'altro per qualcuno rappresentava una sorta di primo passo verso un negoziato e una tregua che ad oggi continua a restare lontana., missili suconferma La notizia è stata diffusa nella giornata di sabato 23 luglio. La Russia, dopo le accuse ricevute, non ha smentito la notizia. Daè stato spiegato che si è agito per distruggere ...

