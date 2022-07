F1, quando la prossima gara? GP Ungheria 2022: programma, orari e tv. Si corre tra una settimana a Budapest! (Di domenica 24 luglio 2022) La Formula Uno si appresta a concludere questo infuocato mese di luglio con la quarta gara nell’arco di cinque settimane. Domenica prossima si disputerà, infatti, il Gran Premio d’Ungheria. L’appuntamento magiaro porrà fine alla prima metà della stagione, in quanto a seguire è programmata la lunga pausa estiva. Quindi si correrà nei pressi di Budapest dal 29 al 31 luglio, dopodiché bisognerà attendere la fine di agosto per rivedere in azione i bolidi turbo ibridi. Il GP d’Ungheria rappresenta un autentico pezzo di storia della F1, poiché vide la luce nel 1986. Fu, quello, un evento epocale. Ai tempi la Guerra Fredda era ancora una realtà e, per la prima volta, il Circus piantò le tende oltrecortina. Non a caso, negli anni ’80 l’evento dell’Hungaroring era una prova di culto, poiché ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) La Formula Uno si appresta a concludere questo infuocato mese di luglio con la quartanell’arco di cinque settimane. Domenicasi disputerà, infatti, il Gran Premio d’. L’appuntamento magiaro porrà fine alla prima metà della stagione, in quanto a seguire èta la lunga pausa estiva. Quindi sirà nei pressi di Budapest dal 29 al 31 luglio, dopodiché bisognerà attendere la fine di agosto per rivedere in azione i bolidi turbo ibridi. Il GP d’rappresenta un autentico pezzo di storia della F1, poiché vide la luce nel 1986. Fu, quello, un evento epocale. Ai tempi la Guerra Fredda era ancora una realtà e, per la prima volta, il Circus piantò le tende oltrecortina. Non a caso, negli anni ’80 l’evento dell’Hungaroring era una prova di culto, poiché ...

GassmanGassmann : Messaggio N2- Amministratori locali,state costruendo piccoli bacini artificiali per accumulare acqua piovana quando… - Il_Billa : @in_pulp Proverò senz’altro prossima volta. Frullatore un frigo no perché quando ne fai tanto si scalderebbe comunq… - HotelCityMiMa : RT @GassmanGassmann: Messaggio N2- Amministratori locali,state costruendo piccoli bacini artificiali per accumulare acqua piovana quando ne… - IloveAninals : RT @GassmanGassmann: Messaggio N2- Amministratori locali,state costruendo piccoli bacini artificiali per accumulare acqua piovana quando ne… - robertapasquet1 : RT @GassmanGassmann: Messaggio N2- Amministratori locali,state costruendo piccoli bacini artificiali per accumulare acqua piovana quando ne… -