Empoli-Fiorentina, si tratta per Bajrami: l'idea che può sbloccare tutto (Di domenica 24 luglio 2022) I rapporti tra Fiorentina ed Empoli sono ottimi, per questo i viola potrebbero provare presto a fare un tentativo per il trequartista azzurro... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) I rapporti traedsono ottimi, per questo i viola potrebbero provare presto a fare un tentativo per il trequartista azzurro...

Grande_Danese : @Azzurra47097501 @Lucadeflorentis @sscnapoli Perdonate se insisto ma Napoli spezia, 2 volte Empoli, 2 volte Fiorent… - aleaoo_ : @gattaro_molesto Dici la fiorentina paga per altro? Però vabbe ce ne son altri di esempi. Vedasi marin pagati 10M d… - niwa217 : RT @davidferrini_: Italian sp€nding in the transfer market to date: 1. Juventus 90m Atalanta 63m Napoli 41m 4. Inter 39m Sassuolo 38m Lazi… - atalantagese : RT @davidferrini_: Italian sp€nding in the transfer market to date: 1. Juventus 90m Atalanta 63m Napoli 41m 4. Inter 39m Sassuolo 38m Lazi… - davidferrini_ : Italian sp€nding in the transfer market to date: 1. Juventus 90m Atalanta 63m Napoli 41m 4. Inter 39m Sassuolo 38m… -