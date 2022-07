Elezioni politiche 2022, Conte: “M5S coerente, forza più leale a governo Draghi” (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “C’è bisogno di far sapere ora che il M5s durante tutto il periodo è stata la forza più leale all’interno del governo”. E’ quanto ha detto Giuseppe Conte in collegamento con l’assemblea M5S di Lamezia Terme. “Il coraggio di esserci serve per affrontare un momento delicato per il Paese, noi, come avrete compreso, abbiamo solo mantenuto la linea di coerenza nella difesa degli ultimi. Stiamo lavorando, magari commettendo anche degli errori, per mantenere fede agli impegni che abbiamo assunto. La transizione ecologica era il nostro obiettivo da sempre e lo abbiamo difeso, così come abbiamo fatto con le riforme come il reddito di cittadinanza e il Superbonus. Abbiamo realizzato con grande impegno queste nostre misure, grazie all’impegno di tutti i nostri parlamentari che hanno lavorato con impegno nelle ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “C’è bisogno di far sapere ora che il M5s durante tutto il periodo è stata lapiùall’interno del”. E’ quanto ha detto Giuseppein collegamento con l’assemblea M5S di Lamezia Terme. “Il coraggio di esserci serve per affrontare un momento delicato per il Paese, noi, come avrete compreso, abbiamo solo mantenuto la linea di coerenza nella difesa degli ultimi. Stiamo lavorando, magari commettendo anche degli errori, per mantenere fede agli impegni che abbiamo assunto. La transizione ecologica era il nostro obiettivo da sempre e lo abbiamo difeso, così come abbiamo fatto con le riforme come il reddito di cittadinanza e il Superbonus. Abbiamo realizzato con grande impegno queste nostre misure, grazie all’impegno di tutti i nostri parlamentari che hanno lavorato con impegno nelle ...

