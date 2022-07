Ecco un aiuto per supportare le terapie nella prevenzione del rischio di fratture e contrastare gli effetti collaterali delle terapie ormonali (Di domenica 24 luglio 2022) La fragilità ossea associata alle terapie ormonali, usate in 8 casi su 10 per la cura del tumore al seno, è al centro delle campagne informative di Ora pOSSO, realizzate da un network di associazioni e società scientifiche con il sostegno di Amgen. Che la fragilità ossea rappresenti un rischio concreto (le fratture soprattutto all’avambraccio o vertebrali colpiscono il 25 per cento delle pazienti) è nota alle donne: un’indagine condotta da Europa Donna Italia su 307 malate dai 18 a oltre i 60 anni rivela che il 97 per cento di loro è a conoscenza degli effetti collaterali a carico dell’apparato scheletrico delle terapie ormonali adiuvanti. ... Leggi su iodonna (Di domenica 24 luglio 2022) La fragilità ossea associata alle, usate in 8 casi su 10 per la cura del tumore al seno, è al centrocampagne informative di Ora pOSSO, realizzate da un network di associazioni e società scientifiche con il sostegno di Amgen. Che la fragilità ossea rappresenti unconcreto (lesoprattutto all’avambraccio o vertebrali colpiscono il 25 per centopazienti) è nota alle donne: un’indagine condotta da Europa Donna Italia su 307 malate dai 18 a oltre i 60 anni rivela che il 97 per cento di loro è a conoscenza deglia carico dell’apparato scheletricoadiuvanti. ...

