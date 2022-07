Luce_news : Cuba: referendum su matrimoni omosessuali e maternità surrogata il 25 settembre - vannuccidavide : A Cuba, dove una volta si perseguitavano gli omosessuali - Matteo13659657 : RT @radio_zek: Potrebbe essere #Cuba il prossimo Paese a legalizzare il matrimonio egualitario. Il #25settembre si svolgerà il referendum p… - masafa75 : RT @radio_zek: Potrebbe essere #Cuba il prossimo Paese a legalizzare il matrimonio egualitario. Il #25settembre si svolgerà il referendum p… - JenniferDitalia : RT @radio_zek: Potrebbe essere #Cuba il prossimo Paese a legalizzare il matrimonio egualitario. Il #25settembre si svolgerà il referendum p… -

... riferendosi al Venezuela, ae al suo Nicaragua " servendole su piatto d'argento il pretesto ... Dovrà gestire il processo che porterà il 4 settembre alsulla nuova Costituzione, quando i ...... un successo planetario, sancito dalle ripetute vittorie neisia di DownBeat (per ... canzoni raccolte in giro per il globo, daall'Islanda, dalla Scozia alla Francia, tutte accomunate ...The code was approved by parliamentarians in the National Assembly on Friday and will be put to the public in a vote, which Mr Diaz Canel said was “unprecedented.” The new code would legalise same-sex ...Cuba announced a referendum on whether to adopt a new family code that could open the door for same-sex couples to marry and adopt.