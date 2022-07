Così Raffaella ballerà di nuovo in un musical (Di domenica 24 luglio 2022) Il sogno di portare nel mondo la forza espressiva e la carica d’energia della Carrà è di Valeria Arzenton, che sta lavorando a un kolossal teatrale unico. Dice la promoter, abituata a organizzare concerti con star come Bob Dylan: «Sarà un evento internazionale che celebrerà una vera e unica eccellenza italiana». Lady musical ha un obiettivo, ballare con Raffaella Carrà. Trasportare l’icona pop degli italiani, scomparsa un anno fa, dentro la dimensione parallela del palcoscenico eterno. Come Donna Summer, gli Abba, Cher, Elaine Paige e Barbra Streisand in Cats. «Un compito molto impegnativo, un obiettivo che lei merita di raggiungere più di tutti». Lady musical è Valeria Arzenton, imprenditrice del mondo dello spettacolo, padovana, cofondatrice con Diego Zabeo di Zed (società che organizza concerti soprattutto nel Nordest), promoter di ... Leggi su panorama (Di domenica 24 luglio 2022) Il sogno di portare nel mondo la forza espressiva e la carica d’energia della Carrà è di Valeria Arzenton, che sta lavorando a un kolossal teatrale unico. Dice la promoter, abituata a organizzare concerti con star come Bob Dylan: «Sarà un evento internazionale che celebrerà una vera e unica eccellenza italiana». Ladyha un obiettivo, ballare conCarrà. Trasportare l’icona pop degli italiani, scomparsa un anno fa, dentro la dimensione parallela del palcoscenico eterno. Come Donna Summer, gli Abba, Cher, Elaine Paige e Barbra Streisand in Cats. «Un compito molto impegnativo, un obiettivo che lei merita di raggiungere più di tutti». Ladyè Valeria Arzenton, imprenditrice del mondo dello spettacolo, padovana, cofondatrice con Diego Zabeo di Zed (società che organizza concerti soprattutto nel Nordest), promoter di ...

