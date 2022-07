Ciro Mertens e Napoli: 9 anni d’amore del belga più partenopeo che ci sia (Di domenica 24 luglio 2022) Ciro Mertens saluta Napoli dopo 9 anni. Fortissimo resta il legame tra l’attaccante belga e la città partenopea. Ciro Mertens- Napoli. La migliore descrizione del legame tra Dries Mertens e Napoli, è sicuramente quella del giornalista Bruno Marra: “L’artista fiammingo che dipinge il suo affresco nell’orizzonte azzurro”. Un giorno mi invitò nella sua auto e senza che io sapessi nulla cominciò a leggere ad alta voce il mio articolo, divertendosi come un bambino. Ma la verità è che negli anni la sua realtà e la sua magia hanno superato di gran lunga la mia fantasia. Si è preso la Storia con il sorriso. Ed è questo che lo renderà per sempre unico”. Una clip di un minuto, appena poche ore dopo una nuova ... Leggi su napolipiu (Di domenica 24 luglio 2022)salutadopo 9. Fortissimo resta il legame tra l’attaccantee la città partenopea.. La migliore descrizione del legame tra Dries, è sicuramente quella del giornalista Bruno Marra: “L’artista fiammingo che dipinge il suo affresco nell’orizzonte azzurro”. Un giorno mi invitò nella sua auto e senza che io sapessi nulla cominciò a leggere ad alta voce il mio articolo, divertendosi come un bambino. Ma la verità è che neglila sua realtà e la sua magia hanno superato di gran lunga la mia fantasia. Si è preso la Storia con il sorriso. Ed è questo che lo renderà per sempre unico”. Una clip di un minuto, appena poche ore dopo una nuova ...

