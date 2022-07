Bimba morta a Milano | parla il compagno | «Giurava di non essere incinta» I dubbi e le bugie durante la convivenza

(Di domenica 24 luglio 2022) Che aspettasse la piccola Diana, Alessia Pifferi non aveva detto nulla alconosciuto online un paio di anni fa, quando ancora eradella bambina trovatadopo una settimana sola in casa a. Mario Angelo D’Ambrosio, 58 anni anni, fa l’elettricista a Leffe, in provincia di Bergamo. Al pm Francesco De Tommaso, che lo ha sentito come per il momento come testimone, ha raccontato di aver scoperto che Pifferi fosse«il giorno in cui ha partorito». Al gip che ha convalidato l’arresto, ma escluso per ora l’ipotesi della premeditazione nell’omicidio della bambina, la 37enne ha spiegato di aver conosciuto D’Ambrosio nel luglio 2020: «Da quel momento abbiamo iniziato a frequentarci assiduamente cominciando una relazione fatta di alti e bassi, da agosto 2020 fino a gennaio 2021. ...

Processione degli abitanti del quartiere davanti alla casa della tragedia tra peluche, fiori e bigliettini. "Piccoli gesti per non dimenticarci di lei". I vicini, famiglie con figli piccoli, tanti che ...'In pandemia neo mamme e donne incinte tra categorie che hanno sofferto di più' 'Non si fanno diagnosi a distanza, detto questo nella vicenda ciò che colpisce è l'apparente distacco, il senso di ...Proprio negli attimi in cui la figlia moriva, la donna è stata vista a una sagra a Leffe, nella Bergamasca, in compagnia dell'attuale .... Proprio negli attimi in cui la figlia moriva, la donna è stat ...Milano - Resta in carcere, in regime di sorveglianza rafforzata per evitare il tentativo di suicidio, Alessia Pifferi, la mamma di 37 anni che ha lasciato morire di stenti la sua bimba di 18 mesi. Il ...