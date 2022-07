Bambini sottratti da un genitore, «il rischio aumenta in estate» (Di domenica 24 luglio 2022) In Italia sono circa 250 i Bambini sottratti illegalmente: circa il 60% viene portato fuori confine con la scusa di una vacanza, e meno del 5% fa ritorno a casa Leggi su vanityfair (Di domenica 24 luglio 2022) In Italia sono circa 250 iillegalmente: circa il 60% viene portato fuori confine con la scusa di una vacanza, e meno del 5% fa ritorno a casa

