Atletica | Massimo Stano e la progressione da 19’50” per vincere i Mondiali 2° tempo della storia | cosa serviva per il record del mondo? Regolamento speciale

Leggi su oasport

(Di domenica 24 luglio 2022)ha conquistato la medaglia d’oro nella 35 km di marcia ai2022 dileggera. L’azzurro si è imposto sulle strade di Eugene (Oregon, USA) al termine di una gara condotta in maniera autorevole e risolta con unastellare negli ultimi cinque chilometri, dove ha messo in ginocchio i quattro avversari che erano rimasti con lui fino a quel momento. Il parziale degli ultimi 5000 metri è vertiginoso:ha coperto quella distanza in addirittura 19:50, unfolle che spiega le ragioni del successo ed è emblema dell’eccezionale tenuta fisica, nonchéperfetta distribuzione delle forze, del Campione Olimpico20 km di marcia. Il nostro portacolori ha concluso la ...