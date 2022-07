Argentario, forse yacht navigava con pilota automatico. In corso ricerche donna dispersa (Di domenica 24 luglio 2022) Naufragio, omicidio colposo e lesioni. Sarebbero questi i reati rispetto ai quali si stanno muovendo le indagini sullo scontro tra un motoscafo e una barca a vela avvenuto sabato 23 luglio nel canale tra Monte Argentario (Grosseto) e l'Isola del Giglio. Nell’incidente un uomo ha perso la vita e una donna risulta dispersa. Secondo le prime ipotesi il motoscafo, sul quale erano presenti quattro persone danesi, forse navigando con il pilota automatico inserito sarebbe finito a forte velocità contro la barca a vela, sulla quale c'erano sei persone originarie di Roma. Leggi su tg24.sky (Di domenica 24 luglio 2022) Naufragio, omicidio colposo e lesioni. Sarebbero questi i reati rispetto ai quali si stanno muovendo le indagini sullo scontro tra un motoscafo e una barca a vela avvenuto sabato 23 luglio nel canale tra Monte(Grosseto) e l'Isola del Giglio. Nell’incidente un uomo ha perso la vita e unarisulta. Secondo le prime ipotesi il motoscafo, sul quale erano presenti quattro persone danesi,navigando con ilinserito sarebbe finito a forte velocità contro la barca a vela, sulla quale c'erano sei persone originarie di Roma.

