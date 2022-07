Amichevole Lens-Inter 1-0 | Lukaku ha bisogno ancora di tempo | VIDEO

SimoneTogna : Gosens sta bene e venerdì Inzaghi deciderà se portarlo a Lens (dove sabato c'è l'amichevole con i padroni di casa).… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Amichevole #LensInter 1-0, #Lukaku ha bisogno ancora di tempo | #VIDEO - @Inter #Inter - PianetaMilan : Amichevole #LensInter 1-0, #Lukaku ha bisogno ancora di tempo | #VIDEO - @Inter #Inter - news24_inter : Un'idea dopo il test amichevole di ieri #lens #inter - SCrisicelli : @IreneN22 @SummerD19inter Pure il Lens si è giocata la partita della vita tra giocatori e tifosi. Tra falli e altro… -

... ecco le intenzioni di Marotta e le prossime mosse dei nerazzurriL'Inter di Simone Inzaghi mastica amaro dopo la sconfitta innel finale contro il. C'è del lavoro da fare per il ...Inter: iloffre Medina ai nerazzurri, ma per la difesa l'obiettivo principale rimane il fiorentino Milenkovic Secondo quanto riportato da Tuttosport, nell'di ieri sera trae Inter, i francesi hanno offerto all'Inter il difensore argentino Facundo Medina. I dirigenti nerazzurri però sarebbero sempre orientati su un giocatore di piede ...L'Inter cede per 1-0 contro il Lens, che trova la rete con Openda al 90', Inzaghi sperimenta mentre Lautaro sciupa due occasioni ...Proposto un giocatore all'Inter in queste ore, ecco le intenzioni di Marotta e le prossime mosse dei nerazzurri ...