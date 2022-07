Violenza sessuale sulle pazienti: chirurgo condannato a 14 anni di carcere (Di sabato 23 luglio 2022) Gianfranco De Lorenzis, medico 69enne di Parma, è stato condannato a 14 anni di carcere per Violenza sessuale aggravata e continuata, più pene accessorie e vari risarcimenti. Il pm aveva richiesto per lui una condanna a dodici anni. L’uomo, un chirurgo bariatrico, è arrivato a processo in seguito alle denunce presentate da ventotto sue pazienti, che si sono poi trasformati in “abusi sessuali“. Il dottore si è però sempre professato estraneo ai fatti che gli sono stati contestati, ma si è anzi difeso parlando esclusivamente di “visite accurate”. Le molestie, sulla base delle ricostruzioni, sarebbero avvenute tra il 2007 e il 2016. Alcuni fatti, però, trascorsi cinque anni e ben 35 udienze, sono finiti in prescrizione. Lo specialista ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 23 luglio 2022) Gianfranco De Lorenzis, medico 69enne di Parma, è statoa 14diperaggravata e continuata, più pene accessorie e vari risarcimenti. Il pm aveva richiesto per lui una condanna a dodici. L’uomo, unbariatrico, è arrivato a processo in seguito alle denunce presentate da ventotto sue, che si sono poi trasformati in “abusi sessuali“. Il dottore si è però sempre professato estraneo ai fatti che gli sono stati contestati, ma si è anzi difeso parlando esclusivamente di “visite accurate”. Le molestie, sulla base delle ricostruzioni, sarebbero avvenute tra il 2007 e il 2016. Alcuni fatti, però, trascorsi cinquee ben 35 udienze, sono finiti in prescrizione. Lo specialista ...

fattoquotidiano : Parma, violenza sessuale su 28 pazienti: il chirurgo Gianfranco De Lorenzis condannato a 14 anni in primo grado - Andrea80821276 : RT @Ansa_ER: Accusato violenza sessuale su 28 pazienti, medico condannato. A 14 anni, in primo grado, dal Tribunale di Parma #ANSA https://… - AlqamahPost : Violenza sessuale, vittima una giovane straniera - - snjegurochka : RT @plenilounio: il sesso non va mostrato ma la violenza sessuale si perché non va sottovalutata is such an american take zero sorpresa - _chiarawho : La mia opinione su pornografia, sex work e rappresentazioni di violenza sessuale è cambiata tanto negli anni e si è… -