Una vita: Dori e Felipe al centro dei pettegolezzi (Di sabato 23 luglio 2022) Una vita, Dori e Felipe al centro dei pettegolezzi: le anticipazioni per l’episodio in onda oggi, sabato 23 luglio. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una vita, in onda nel consueto appuntamento dopo Beautiful. Dopo il tentativo di stupro di Aurelio, David e Valeria sono più uniti che mai, mentre Genoveva è pronta a sferrare il colpo decisivo al marito. Dori e Felipe al centro dei pettegolezzi: ecco perché-Ramon ha provato a interagire con scarsi risultati col nipotino Moncho, mentre la pace ritrovata dei Dominguez è stata di nuovo interrotta dal ritorno a casa loro di Alodia e Ignacio. Cosa succederà nella nuova puntata di oggi? Ecco le anticipazioni. Una ... Leggi su formatonews (Di sabato 23 luglio 2022) Unaaldei: le anticipazioni per l’episodio in onda oggi, sabato 23 luglio. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una, in onda nel consueto appuntamento dopo Beautiful. Dopo il tentativo di stupro di Aurelio, David e Valeria sono più uniti che mai, mentre Genoveva è pronta a sferrare il colpo decisivo al marito.aldei: ecco perché-Ramon ha provato a interagire con scarsi risultati col nipotino Moncho, mentre la pace ritrovata dei Dominguez è stata di nuovo interrotta dal ritorno a casa loro di Alodia e Ignacio. Cosa succederà nella nuova puntata di oggi? Ecco le anticipazioni. Una ...

