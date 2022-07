'Troppe aggressioni agli autisti dei bus. Ora basta'. Sos dai sindacati - Cronaca - lanazione.it

controradio : Firenze, sindacati: 'Troppe aggressioni su autisti, disservizi azienda esasperano utenza' - venti4ore : Autolinee Toscane, i sindacati denunciano “Autisti vittime di troppe aggressioni”. Lettera a… - FirenzePost : Autolinee Toscane, i sindacati denunciano: “Autisti vittime di troppe aggressioni”. Lettera a Prefetto, Regione e C… - venti4ore : Firenze, sindacati “Troppe aggressioni su autisti, disservizi azienda esasperano utenza” - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Troppe aggressioni, a Miano arrivano le bodycam per gli infermieri delle ambulanze -

"Ormai da tempo la disastrosa irregolarità del servizio crea malumore tra l'utenza e fa sì che gli autisti, che di fatto sono il 'front office' dell'azienda, siano oggetto di pesanti verbali da parte degli utenti, che ultimamente sono sfociate in tentate violenze fisiche (una di un uomo armato di forbici), è inammissibile. Le condizioni di ... Vogliamo che l'azienda adotti rapidamente misure che regolarizzino il servizio. Solo così si può avere una maggior sicurezza per i conducenti". Lettera a sindaco e prefetto ...