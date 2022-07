"Serve rispetto". Bonucci rivela: il faccia a faccia in cui ha demolito De Ligt (Di sabato 23 luglio 2022) La Juventus ha un nuovo capitano: Leonardo Bonucci. Già, dal "tradimento" col Milan, al ritorno, alla fascia. Per giunta con Massimiliano Allegri nuovamente mister, lo stesso Allegri che di fatto lo allontanò dal bianconero. I due non si beccavano. Altri tempi. E la Juve nella notte ha fatto il suo esordio stagionale, battendo per 2-0 in amichevole a Las Vegas i messicani del Chivas Guadalajara. Reti di Da Graca e Compagnon. E Bonucci, la partita, la ha vista dalla panchina. Ma nel post-partita il capitano ha parlato con i giornalisti e, quando gli hanno chiesto un commento sulla fascia, ha risposto: "Finalmente ce l'ho fatta. Ho sempre interpretato il mio ruolo dentro lo spogliatoio, ora sono il più vecchio del gruppo e l'esempio, la responsabilità e l'orgoglio di portare questa maglia dovranno essere ancora più forti. Ma un buon capitano deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) La Juventus ha un nuovo capitano: Leonardo. Già, dal "tradimento" col Milan, al ritorno, alla fascia. Per giunta con Massimiliano Allegri nuovamente mister, lo stesso Allegri che di fatto lo allontanò dal bianconero. I due non si beccavano. Altri tempi. E la Juve nella notte ha fatto il suo esordio stagionale, battendo per 2-0 in amichevole a Las Vegas i messicani del Chivas Guadalajara. Reti di Da Graca e Compagnon. E, la partita, la ha vista dalla panchina. Ma nel post-partita il capitano ha parlato con i giornalisti e, quando gli hanno chiesto un commento sulla fascia, ha risposto: "Finalmente ce l'ho fatta. Ho sempre interpretato il mio ruolo dentro lo spogliatoio, ora sono il più vecchio del gruppo e l'esempio, la responsabilità e l'orgoglio di portare questa maglia dovranno essere ancora più forti. Ma un buon capitano deve ...

