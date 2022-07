Senza benzina in A4, scende per spingere l’auto: muore 24enne di Seriate (Di sabato 23 luglio 2022) Trezzo. Resta Senza benzina in autostrada, scende per spingere l’auto in una piazzola di servizio e viene travolto da un camion. Vittima dell’incidente mortale un ragazzo di 24 anni residente a Seriate. La tragedia è avvenuta intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato, lungo l’A4, nel tratto tra Trezzo d’Adda e Capriate San Gervasio. Il giovane, di origini ivoriane, si trovava alla guida di una Fiat Bravo e con lui, a bordo del mezzo, c’erano due amici, una 25enne nigeriana residente in provincia di Milano e un 25enne indiano che vive nel bresciano. Mentre si trovavano in seconda corsia l’auto ha cominciato a sobbalzare: il serbatoio era vuoto, dopo pochi metri la Bravo si è fermata in mezzo alla carreggiata. Il 24enne è sceso per ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 luglio 2022) Trezzo. Restain autostrada,perin una piazzola di servizio e viene travolto da un camion. Vittima dell’incidente mortale un ragazzo di 24 anni residente a. La tragedia è avvenuta intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato, lungo l’A4, nel tratto tra Trezzo d’Adda e Capriate San Gervasio. Il giovane, di origini ivoriane, si trovava alla guida di una Fiat Bravo e con lui, a bordo del mezzo, c’erano due amici, una 25enne nigeriana residente in provincia di Milano e un 25enne indiano che vive nel bresciano. Mentre si trovavano in seconda corsiaha cominciato a sobbalzare: il serbatoio era vuoto, dopo pochi metri la Bravo si è fermata in mezzo alla carreggiata. Ilè sceso per ...

